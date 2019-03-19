В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сегодня в Усинске, около восьми часов утра, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Усинск-Онлайн».
На 34 километре дороги, ведущей к городу автомобиль, «Рено» развернуло и выбросило прямо на встречную полосу, на которой проезжал «ПАЗ». Один из пассажиров, 58-летний мужчина, погиб. Двое других пассажиров и владелец «Рено» были отправлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Момент столкновения сняла камера видеонаблюдения, расположенная на железнодорожном мосту.
Видео "Усинск-Онлайн".19 марта на дороге в районе ж/д моста произошло столкновение Renault Megane и автобуса ПАЗ. Погиб пассажир легкового автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU