В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-19T12:13:04+03:00

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Сегодня в Усинске, около восьми часов утра, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Усинск-Онлайн».

На 34 километре дороги, ведущей к городу автомобиль, «Рено» развернуло и выбросило прямо на встречную полосу, на которой проезжал «ПАЗ». Один из пассажиров, 58-летний мужчина, погиб. Двое других пассажиров и владелец «Рено» были отправлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Момент столкновения сняла камера видеонаблюдения, расположенная на железнодорожном мосту.

Видео "Усинск-Онлайн".19 марта на дороге в районе ж/д моста произошло столкновение Renault Megane и автобуса ПАЗ. Погиб пассажир легкового автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU