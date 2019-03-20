2019-03-20T10:55:42+03:00
Общество

Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика

Наш регион отправил в Москву оригинальные туристские сувениры
Дарья ЮДИНА
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"Северный дом и церковь". Фото пресс-службы Минкульта Коми"Северный дом и церковь". Фото пресс-службы Минкульта Коми
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Туристские сувениры из борщевика, придуманные коми мастерами, покажут в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Посетители выставки «Фабрика Борщевик» увидят изделия четырех умельцев из республики: архитектурную композицию «Северный дом» Евгения Косолапова, музыкальный инструмент в виде музыки ветра «Ароматный зиль-зёль» Натальи Непейвода, органайзер и фоторамку Ольги Чабановой, а также «Космический север» Натальи Кореповой.

Выставка посвящена вредному и опасному сорняку — борщевику Сосновского. В ней участвуют музеи, учреждения культуры и дизайнеры из Республики Коми, Мурманской, Псковской и других областей России. Цель выставки привлечь внимание к проблеме распространения и использования борщевика.

Органайзер. Фото пресс-службы Минкульта Коми

Органайзер. Фото пресс-службы Минкульта Коми

— Пришла пора системно бороться с борщевиком, в том числе с помощью просветительской и научно-исследовательской деятельности. Недостаточно его только косить и обрабатывать химикатами. Важно понять, что делать с ним, и пригласить к диалогу население, – считает инициатор проекта «Фабрика Борщевик», исполнительный директор Международного Центра Ответственного Туризма Наталия Дронова.

"Ароматный зиль-зёль". Фото пресс-службы Коми

"Ароматный зиль-зёль". Фото пресс-службы Коми

Кроме работ коми мастеров в экспозицию вошли современные научные разработки по уничтожению и использованию борщевика, карты обнаружения зарослей растения из космоса, видеоарт, инсталляции, предметы дизайна, футуристические проекты детей из изостудии музея. Выставка будет работать по 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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