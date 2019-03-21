К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-21T09:33:20+03:00

Оказалось, что мужчина перебрал со спиртным и не смог справиться с дремотой

Изменить размер текста: A A

19 марта сыктывкарские водители, проезжая по краснозатонскому мосту, увидели лежащего на льду человека. Они вызвали к месту его обнаружения скорую, МЧС и полицию, сообщает БНК.

Первыми на место прибыли полицейские. Когда сотрудники ППС приблизились в лежащему мужчине, то увидели, что горожанин просто спал. Оказалось, что рыбак перебрал со спиртным и уснул прямо на льду. Он отказался от осмотра врачами скорой, которые тоже прибыли на место. А спасатели МЧС, увидев, что их помощь не нужна, вернулись к себе на базу.

Рыбака, который переполошил жителей города, увезли в дежурную часть, чтобы установить личность, так как документов при нем не было. Оказалось, что никаких нарушений или административных дел на его счету не числится, поэтому горожанина отпустили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбакам-любителям станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку отменят

Депутаты уверяют, что законопроект закрепляет право на свободную и главное - бесплатную рыбалку для граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU