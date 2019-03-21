2019-03-21T09:33:20+03:00
Общество

К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара

Оказалось, что мужчина перебрал со спиртным и не смог справиться с дремотой
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 марта сыктывкарские водители, проезжая по краснозатонскому мосту, увидели лежащего на льду человека. Они вызвали к месту его обнаружения скорую, МЧС и полицию, сообщает БНК.

Первыми на место прибыли полицейские. Когда сотрудники ППС приблизились в лежащему мужчине, то увидели, что горожанин просто спал. Оказалось, что рыбак перебрал со спиртным и уснул прямо на льду. Он отказался от осмотра врачами скорой, которые тоже прибыли на место. А спасатели МЧС, увидев, что их помощь не нужна, вернулись к себе на базу.

Рыбака, который переполошил жителей города, увезли в дежурную часть, чтобы установить личность, так как документов при нем не было. Оказалось, что никаких нарушений или административных дел на его счету не числится, поэтому горожанина отпустили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбакам-любителям станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку отменят

Депутаты уверяют, что законопроект закрепляет право на свободную и главное - бесплатную рыбалку для граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов
В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам
Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика
Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре
Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани
Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей