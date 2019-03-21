2019-03-21T09:47:42+03:00
Общество

В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете

492 млн рублей планирует сохранить республика на сокращении числа госслужащих
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

492 млн рублей планирует сэкономить республика на сокращении числа госслужащих за три года, сообщает ТАСС.

Уже с 1 января в Коми уволили 93 госслужащих, что позволило сэкономить 160 млн рублей. Таким же способом в 2020 планируют сохранить в бюджете 165 млн рублей, а в и в 2021 - 167 млн рублей.

Министр финансов Галина Рубцова отметила, что работа по сокращению численности госслужащих проводится и по требованию федералов. В конечном счете, увольнения играют не последнюю роль в оздоровлении региональной финансовой системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники не смогли найти желающих достроить школу в сыктывкарской Орбите

На аукцион по достройке школы с января этого года не поступило ни одной заявки (подробности).

В Ухте родственникам высокопоставленных чиновников запретят занимать определенные должности

Почему, узнайте на сайте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов
В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам
Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика
Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре
Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани
Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей