В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-21T09:47:42+03:00

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492 млн рублей планирует сэкономить республика на сокращении числа госслужащих за три года, сообщает ТАСС.

Уже с 1 января в Коми уволили 93 госслужащих, что позволило сэкономить 160 млн рублей. Таким же способом в 2020 планируют сохранить в бюджете 165 млн рублей, а в и в 2021 - 167 млн рублей.

Министр финансов Галина Рубцова отметила, что работа по сокращению численности госслужащих проводится и по требованию федералов. В конечном счете, увольнения играют не последнюю роль в оздоровлении региональной финансовой системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU