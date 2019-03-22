В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами поезда
Обстоятельства трагедии выясняются
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Сегодня в первой половине дня в Эжве на желездорожных путях погиб человек. Трагедия произошла на перегоне в местечке Човью. Труп мужчины был найден вблизи железной дороги. Он попал под колеса поезда.
Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в Сыктывкарском линейном управлении МВД на транспорте.
На месте происшествия сейчас работают специалисты МВД и следственного комитета. Обстоятельства инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU