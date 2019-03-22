2019-03-22T14:16:05+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами поезда

Обстоятельства трагедии выясняются
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в первой половине дня в Эжве на желездорожных путях погиб человек. Трагедия произошла на перегоне в местечке Човью. Труп мужчины был найден вблизи железной дороги. Он попал под колеса поезда.

Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в Сыктывкарском линейном управлении МВД на транспорте.

На месте происшествия сейчас работают специалисты МВД и следственного комитета. Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми водитель заплатит 100 тысяч за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненого лабрадора на помойку
В Сыктывкаре на лыжне умер горожанин, страдавший заболеванием сердца
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев выпустил новый сюжет о путешествии по Коми
В Сыктывкаре сбили бабушку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Комитет спасения Печоры добивается честного расследования происшествия на Шиесе
В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет
В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов