В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами поезда

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-22T14:16:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в первой половине дня в Эжве на желездорожных путях погиб человек. Трагедия произошла на перегоне в местечке Човью. Труп мужчины был найден вблизи железной дороги. Он попал под колеса поезда.

Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в Сыктывкарском линейном управлении МВД на транспорте.

На месте происшествия сейчас работают специалисты МВД и следственного комитета. Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU