Последний час на рабочем месте: в Микуни прямо на лекции умер преподаватель

25 Март 12:48 2019-03-25T13:26:37+03:00

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Сегодня в Микуни прямо на рабочем месте умер преподаватель техникума Владимир Соловьев. Он преподавал историю и обществознание.

Приступ у Владимира Соловьева случился на первом занятии. Он открыл конспекты и внезапно упал. После этого третьекурсников вывели из аудитории. Мужчине начали оказывать первую помощь. Скорая не успела вовремя: когда приехали врачи, у Владимира Соловьева уже не было пульса.

Как пишет газета «Вперед», Владимир Соловьев был «Почетным работником образования Республики Коми». Он создал музей истории в Микуни, публиковал свои научные работы в журналах «Вопросы истории» и «Новейшая история России». Педагогический стаж Владимира Соловьева — более 17 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU