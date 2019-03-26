2019-03-26T15:51:12+03:00
Общество

В Коми заплатят полмиллиона рублей за информацию об убитой три года назад воркутинке

В заполярном городе продолжается расследование уголовного дела
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - соцсетиФото - соцсети
Изменить размер текста:

МВД по Коми обещает 500 тысяч рублей тому, кто поможет раскрыть убийство воркутинки Валентины Цывуниной.

17-летняя Валентина Цывунина ушла из дома в Воркуте 4 апреля 2016 года. С тех пор девушку никто не видел. Но и спустя три года в заполярном городе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».

- За предоставление достоверной информации, которая поспособствует раскрытию убийства несовершеннолетней Валентины Цывуниной, МВД по Коми выплатит вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Информацию собирают по телефонам: 8(8251) 76102, 42002, 29904, 29902, 72730, 31681. Также можно позвонить в дежурную часть ОМВД России по Воркуте – 02, с сотового телефона – 102.

Отметим, что волонтеры и полицейские провели большую работу по поиску девушки в апреле и мае 2016 года. В мае в районе теплотрассы между поселками Воргашор и Северный они обнаружили фрагменты внутренних органов. Экспертиза показала, что один из них принадлежит пропавшей девушке, другой - животному. Одна из основных версий следователей - девушку убил незнакомый попутчик. Они установили, что Валентина 4 апреля пыталась добраться домой из города в поселок. Села в автомобиль, и следы ее потерялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Цильме расчлененное тело молодой женщины нашли в выгребной яме

К убийству причастен 19-летний местный житель (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
В Коми «Киа Спектра» на встречке врезалась в «Фольксваген», есть пострадавшие
На переселение из аварийного жилья в Сыктывкаре выделят почти 9 млн рублей
Штурмовали снежную крепость и ели лепешки викингов: в Сыктывкаре прошла Масленица в историческом стиле
Секретарь Общественной палаты России просит чиновников вести диалог с активистами в Шиесе
Минздрав Коми о смерти учителя в Микуни: «Скорая помощь приехала за 16 минут»
В Коми бабушки раскусили телефонных аферистов
Сыктывкарские зоозащитники обжалуют решение полиции по делу искалеченного лабрадора в прокуратуре
Последний час на рабочем месте: в Микуни прямо на лекции умер преподаватель
Врачам, переехавшим в села и поселки в Коми, выплатят миллион рублей
Под Сыктывкаром начали строить спортивный комплекс
Погода на неделю: в Коми повсеместно потеплеет
В Усинске с крыши сошла снежная «лавина», повредив вывеску и балкон
В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка
В Сосногорске ищут мужчину, которого сняли с поезда
На Шиес привезли тысячу литров дизтоплива