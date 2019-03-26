В Коми заплатят полмиллиона рублей за информацию об убитой три года назад воркутинке

26 Март 14:04 2019-03-26T15:51:12+03:00

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МВД по Коми обещает 500 тысяч рублей тому, кто поможет раскрыть убийство воркутинки Валентины Цывуниной.

17-летняя Валентина Цывунина ушла из дома в Воркуте 4 апреля 2016 года. С тех пор девушку никто не видел. Но и спустя три года в заполярном городе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».

- За предоставление достоверной информации, которая поспособствует раскрытию убийства несовершеннолетней Валентины Цывуниной, МВД по Коми выплатит вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Информацию собирают по телефонам: 8(8251) 76102, 42002, 29904, 29902, 72730, 31681. Также можно позвонить в дежурную часть ОМВД России по Воркуте – 02, с сотового телефона – 102.

Отметим, что волонтеры и полицейские провели большую работу по поиску девушки в апреле и мае 2016 года. В мае в районе теплотрассы между поселками Воргашор и Северный они обнаружили фрагменты внутренних органов. Экспертиза показала, что один из них принадлежит пропавшей девушке, другой - животному. Одна из основных версий следователей - девушку убил незнакомый попутчик. Они установили, что Валентина 4 апреля пыталась добраться домой из города в поселок. Села в автомобиль, и следы ее потерялись.

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К убийству причастен 19-летний местный житель (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU