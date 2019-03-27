2019-03-27T22:21:39+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Коми задержаны по делу о наркотиках

Они создали преступную схему по незаконному обороту наркотических средств
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УФСБ по КомиФото УФСБ по Коми
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В Коми с поличным задержали оборотней в погонах МЧС, которые создали преступную схему по незаконному обороту наркотиков, сообщает УФСБ России по Коми.

Устойчивый межрегиональный канал поставки и сбыта на территории Коми наркотических средств организовали помощник начальника караула пожарно-спасательной части 14 ФГКУ «1 отряд ФПС по Коми» и старший пожарный пожарно-спасательной части 28 ФГКУ «2 отряд ФПС по Коми». Они покупали наркотики через Интернет с помощью закладок в Кировской области и Республике Чувашия.

С 19 по 22 марта сотрудники МЧС купили гашиш, чтобы доставить его в Сосногорский район для сбыта. Но преступный замысел потерпел крах - оборотней в погонах задержали с поличным в Сыктывкаре сотрудники УФСБ России по Коми. Из незаконного оборота они изъяли более 150 гр. наркотических средств.

В отношении наркоторговцев УФСБ России по Коми возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 и по ч. 2 ст. 228 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Обвиняемые заключены под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить сообщников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности сотрудников МЧС.

Фото УФСБ по Коми

Фото УФСБ по Коми

Фото УФСБ по Коми

Фото УФСБ по Коми

ИСТОЧНИК KP.RU

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