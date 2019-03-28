2019-03-28T17:32:35+03:00
Общество

В Сыктывкаре могут появиться троллейбусы

В столице Коми приняли программу развития транспортной инфраструктуры города
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарская мэрия утвердила программу развития транспортной сети столицы Коми до 2030 года. Согласно документу в течение десятилетия в столице Коми может появиться железная дорога до Эжвы, еще больше автобусов на газомоторном топливе и даже троллейбусы, сообщает БНК.

В Сыктывкаре сейчас функционирует 49 автобусных маршрутов. В настоящее время они полностью удовлетворяют потребность населения в общественном транспорте. Но активная застройка и развитие города станут причинами увеличения транспортной сети. Предполагается, что и в будущем около 75% всех перевозок буду осуществлять автобусы средней или большой вместимости.

Однако рост численности населения и увеличение границ города потребует ввода новой для столицы Коми транспортной системы линий троллейбуса. Электротранспорт будет обслуживать Центральный, Эжвинский, Юго-западный районы, Давпон и территорию бывшего аэропорта. По программе к тому времени введут в эксплуатацию ныне заброшенный аэропорт в Соколовке, а на месте старого вырастет жилой квартал. Общая протяженность троллейбусных линий составит 40 километров. Парк электротранспорта будет обслуживать депо, специально построенное для этих нужд на пересечении улицы Морозова и Сысольского шоссе.

Предполагается, что до 2030 года протяженность улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта возрастет с 116,9 до 190 километров.

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Все это - результат нововведений налогового и транспортного законодательства (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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