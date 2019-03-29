С 1 апреля в Сыктывкаре снова будет работать «Экомобиль»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-29T10:49:03+03:00

От каждого человека будут принимать не более 10 ламп или термометров

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После зимнего перерыва на улицы Сыктывкара возвращается «Экомобиль». Он будет принимать от горожан ртутьсодержащие отходы: энергосберегающие лампы, ЛБ-лампы (используются в офисах, школах, больницах, детских садах), ДРЛ-лампы (применяются для уличного освещения и освещения больших производственных помещений) и ртутные термометры.

Разбитые градусники и термометры нужно сдавать только в герметичной упаковке — в стеклянной банке с крышкой. Так как вместимость «Экомобиля» ограничена, за один раз он может принять не более 10 термометров или ламп. После сбора отходы утилизирует специализированная организация. Расписание работы «Экомобиля» можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU