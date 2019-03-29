Музей истории ГУЛАГа выпустил комикс о жертвах коми лагерей

29 Март 17:37 2019-03-29T17:39:26+03:00

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Музей истории ГУЛАГа выпустил сборник графических новелл «ВЫ-ЖИВШИЕ». Он основан на воспоминаниях жертв массовых репрессий. Несколько историй посвящены людям, которые были заключенными лагерей в Республике Коми.

Скриншот с сайта: https://gmig.ru/upload/docs/survivors_graphicnovel_gulagmuseum.pdf

Так, история, основанная на воспоминаниях Инны Железовской, рассказывает о её отце – Борисе Железовском. Его арестовали по обвинению в антисоветской агитации и отправили в лагерь в Усть-Вымском районе. Там Борис Железовский умер от истощения.

Иллюстрации. Скриншот с сайта: https://gmig.ru/upload/docs/survivors_graphicnovel_gulagmuseum.pdf

Другая история посвящена жизни Елены Марковой. Она провела в воркутинском лагере 11 лет. После реабилитации стала крупным специалистом в области кибернетики.

Сборник проиллюстрировали четыре графических дизайнера из московского агентства. Кроме комиксов в нем есть видеоинтервью, сведения о ГУЛАГе и статистика. Партнером проекта стал Фонд Памяти. Деньги на воплощение комикса в жизнь собрали с помощью жителей России через краунфандинговую платформу.

Комикс можно прочитать на сайте музея. Печатная версия появится на свет в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU