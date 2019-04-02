2019-04-02T09:59:32+03:00
Общество

В Усинске на отлов собак выделят почти 870 тысяч рублей

А пока стаи собак не дают людям проходу
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: В прошлом году мэрия не смогла найти организацию для отлова собак.Фото: В прошлом году мэрия не смогла найти организацию для отлова собак.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Усинске горожан атакуют своры собак. Местные жители жалуются в социальных сетях по поводу диких повадок хвостатых друзей человека, бездомные псы ведут себя как волки: нападают на людей стаями и нередко пытаются вцепиться в горло.

"КП в Коми" выяснила, что в "нефтяной столице" длительное время не проводился отлов собак. В 2018 году администрация города провела 7 аукционов для заключения договора на отлов бездомных животных, но каждый раз торги приходилось отменять в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций.

В этом году усинская мэрия из регионального бюджета получила субсидию на сумму 868 тысяч рублей. Исполнитель муниципального заказа вновь будет определен путем электронного аукциона. Прием заявок начнется 10 апреля. Об этом "КП в Коми" сообщили в управлении ЖКХ администрации Усинска.

Параллельно власти города разрабатывают вариант по созданию муниципального приюта для бездомных собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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