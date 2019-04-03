В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-03T15:04:24+03:00

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В столице Коми водитель за рулем Volkswagen сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, рассказали в ГИБДД по Сыктывкару.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, водитель 1952 года рождения за рулем Volkswagen ехал по улице Лыткина со стороны улицы Петрозаводской в сторону улицы Малышева. Около 12:50 напротив дома №31 по улице Лыткина он сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

В результате столкновения пострадала женщина 1961 года рождения. Медики диагностировали у нее травму головы и перелом бедра. Досталось и шестилетнему мальчику — у малыша черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома. Пострадавшие госпитализированы.

Известно, что водитель в течение года к административной ответственности не привлекался, а стаж вождения у него почтенный — с 1983 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU