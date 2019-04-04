В Коми пресекли межрегиональный канал наркосбыта

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-04T07:35:56+03:00

Региональное УФСБ задержало с поличным мужчину, который пытался провести на территорию республики два килограмма гашиша

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В Коми с поличным задержали организатора канала поставки в республику наркотиков растительного происхождения. Мужчина пытался ввезти на территорию региона два килограмма гашиша, но его преступный умысел не удался благодаря региональному УФСБ.

По задумке наркоторговца, изъятые из незаконного оборота наркотики предназначались для распространения в Ухтинском районе.

Следственный орган УФСБ России по Коми возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сыктывкарский городской суд постановил заключить поставщика наркотиков под стражу.

Кстати, уголовным законодательством за данного рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU