Житель Усинска, угнавший автомобиль администрации, отправится в тюрьму на шесть лет

8 Апр 13:10 2019-04-08T13:10:48+03:00

После угона мужчина попал на иномарке в смертельное ДТП

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Вечером 13 марта 2018 года нетрезвый мужчина угнал от здания администрации Усинска принадлежащий муниципалитету автомобиль Toyota Land Cruiser. Спустя некоторое время на 20-м километре автодороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –Нарьян-Мар» угонщик допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП водитель встречного внедорожника погиб. Угнанному автомобилю причинены повреждения, ремонт которых был оценен в 1,2 млн. рублей.

Суд назначил угонщику наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, после освобождения из которой он на протяжении 2 лет 6 месяцев будет лишен права управления транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU