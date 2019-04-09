Стала известна предварительная программа празднования Дня Победы в Сыктывкаре
В мэрии сформировали проект плана мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. В целом, он довольно традиционный. Она мало чем отличается от своих программ-предшественников в предыдущие годы.
Итак, что сыктывкарцев и гостей столицы ждет в День Победы:
- 9 мая в Сыктывкаре начнется с церемоний возложения цветов и митингов у памятников и мемориальных комплексов «Вечная слава» и «Скорбящий воин».
- Затем пройдет шествие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранских движений, а также набирающая с каждым годом популярность акция «Бессмертный полк».
- На Стефановской площади пройдет митинг и парад войск. За памятником В.И.Ленину будет организована «полевая кухня» для ветеранов, а также концертная программа профессиональных творческих коллективов. Для желающих будет организован кинотеатр под открытым небом.
- Праздничные мероприятия состоятся и на отдельных площадках города. К примеру, на площадке «под часами» жителей и гостей города будет ждать музей с демонстрацией экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами.
- На площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора будет организован флеш-моб «Песни Победы», пройдут лития, концертная программа, пленер, арт-проект «Победа».
- У мемориального комплекса «Вечная слава» состоится ежегодный фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика», на республиканском стадионе – легкоатлетическая эстафета.
- Завершится 9 мая праздничным салютом на запасном поле республиканского стадиона. Праздничные мероприятия пройдут также в Эжвинском районе, поселках, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.
Подробная программа с описание отдельных площадок и временем появится позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU