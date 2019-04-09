Стала известна предварительная программа празднования Дня Победы в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-09T17:09:55+03:00

В светлый праздник Победы в Сыктывкар приедут ветераны со всех районов Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В целом, она довольно традиционна

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В мэрии сформировали проект плана мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. В целом, он довольно традиционный. Она мало чем отличается от своих программ-предшественников в предыдущие годы.

Итак, что сыктывкарцев и гостей столицы ждет в День Победы:

- 9 мая в Сыктывкаре начнется с церемоний возложения цветов и митингов у памятников и мемориальных комплексов «Вечная слава» и «Скорбящий воин».

- Затем пройдет шествие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранских движений, а также набирающая с каждым годом популярность акция «Бессмертный полк».

- На Стефановской площади пройдет митинг и парад войск. За памятником В.И.Ленину будет организована «полевая кухня» для ветеранов, а также концертная программа профессиональных творческих коллективов. Для желающих будет организован кинотеатр под открытым небом.

- Праздничные мероприятия состоятся и на отдельных площадках города. К примеру, на площадке «под часами» жителей и гостей города будет ждать музей с демонстрацией экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами.

- На площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора будет организован флеш-моб «Песни Победы», пройдут лития, концертная программа, пленер, арт-проект «Победа».

- У мемориального комплекса «Вечная слава» состоится ежегодный фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика», на республиканском стадионе – легкоатлетическая эстафета.

- Завершится 9 мая праздничным салютом на запасном поле республиканского стадиона. Праздничные мероприятия пройдут также в Эжвинском районе, поселках, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.

Подробная программа с описание отдельных площадок и временем появится позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU