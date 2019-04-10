2019-04-10T13:03:50+03:00
Общество

Стало известно, когда в Сыктывкаре пройдет субботник

Горожан призывают навести чистоту на своих улицах
Алиса КОЗЛОВА
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Мэр неоднократно выходил на субботникМэр неоднократно выходил на субботникФото: Алиса КОЗЛОВА
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Традиционный субботник пройдет в столице Коми 27 апреля. При этом все предприятия, организации и инициативные горожане могут проводить уборку на своих территориях в удобный для них день в период с 22 апреля по 13 мая.

Мероприятия по очистке территории города проводится в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2019». Как отметил мэр столицы Валерий Козлов, ежегодно сыктывкарцы показывают положительный пример бережного отношению к своему городу.

- Субботники являются доброй традицией, спасибо всем, кто из года в год принимает в нихучастие, делая Сыктывкар чище и привлекательнее. Приглашаю всех горожан присоединиться к этому доброму делу и в этом году,— отметил Валерий Козлов.

Собственникам земельных участков, председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных кооперативов рекомендовано организовать уборку подведомственных территорий, а также обеспечить обустройство мест сбора и накопления отходов – бункеров и контейнерных площадок.

При этом городское Управление ЖКХ администрации с 22 апреля будет выдавать талоны для бесплатного размещения мусора после уборки улиц и дворов на полигоне в Дырносе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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