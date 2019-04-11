В День космонавтики ГИБДД Ухты проведет массовую проверку

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-11T07:28:14+03:00

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12 апреля сотрудники Госавтоинспекции Ухты будут проводить массовые проверки водителей, чтобы выявить, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ОГИБДД ОМВД России по Ухте обращается к жителям города, если вы видите, что за руль автомашины садится водитель, находящийся в состоянии опьянения, транспортное средство двигается по проезжей части хаотично, либо водитель транспортного средства грубо нарушает ПДД, просьба сообщать данную информацию в Госавтоинспекцию Ухты по тел. 8(8216) 77-05-87 (круглосуточно) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU