В День космонавтики ГИБДД Ухты проведет массовую проверку
Сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных водителей
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12 апреля сотрудники Госавтоинспекции Ухты будут проводить массовые проверки водителей, чтобы выявить, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ОГИБДД ОМВД России по Ухте обращается к жителям города, если вы видите, что за руль автомашины садится водитель, находящийся в состоянии опьянения, транспортное средство двигается по проезжей части хаотично, либо водитель транспортного средства грубо нарушает ПДД, просьба сообщать данную информацию в Госавтоинспекцию Ухты по тел. 8(8216) 77-05-87 (круглосуточно) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU