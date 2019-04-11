Опубликованы эскизы реконструкции конно-спортивной школы под Сыктывкаром

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-11T09:38:54+03:00

Перестроят административный корпус, возведут крытый манеж и построят новую конюшню на 10 лошадей

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Конно-спортивную школу под Сыктывкаром реконструируют: перестроят административный корпус, возведут крытый манеж и построят новую конюшню на 10 лошадей, сообщает администрация Сыктывдина.

Эскизы видоизмененной конно-спортивной школы позволяют оценить масштаб реконструкции. Аккуратные здания будут выполнены в европейском стиле, что особенно понравится гостям конно-спортивной школы.

Известно, что на составление проектно-сметной документации было заложено 1,3 млн рублей. Подрядчик уже выполнил необходимые геологические и геодезические изыскания и сопроводил проект до положительного заключения государственной экспертизы.

Официальный источник не сообщает, когда начнется реконструкция. Однако чиновники обещали не затягивать работы по проекту. Дело в том, что губернатор Сергей Гапликов еще с августа 2016 года мечтает при конно-спортивной школе создать национальную команду по джигитовке. Для реализации идеи необходимы реконструированные площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU