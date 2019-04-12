На выходных в Коми похолодает

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-12T08:00:31+03:00

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На неделе только юг республики оставался в тепле: здесь днем температура воздуха повышалась до +5...+10С, а на крайнем юге воздух накануне прогревался до +13. При этом, произошла активизация весенних процессов: начался подъём уровней воды в реках, лёд потемнел, снежный покров стал разрушаться, и на температурных контрастах это привело к повышению активности циклонов. По сравнению с прошлой сухой неделей, в зоне тёплого атмосферного фронта, прошли интенсивные осадки уже в виде дождя, чего не скажешь про северные районы, которые со вторника оказались в арктическом воздухе, где температура воздуха днём уже едва ли превышала 0С. А на крайнем северо-востоке по ночам морозы крепли до -22С. В итоге, среднесуточная температура воздуха не только приблизилась к норме, но и стала отставать от неё на 2-4С.

Но не по сезону тёплая погода, которая стояла на юге территории на протяжении всей первой декады месяца, на этих выходных также закончится и приблизится к климатической норме. Виной похолоданию станет тот же циклон, но теперь его тыловая часть, где с умеренным северным ветром арктический воздух распространится уже на всю республику. При этом, осадков будет немного, за исключением крайнего севера — там в воскресенье, с подходом активного циклона с северных побережий, пройдут умеренные снегопады. На севере преобладающие ночные температуры -7...-12С, на крайнем северо-востоке -17...-22С, днём +2...-3, в районе Воркуты — не выше -10С. На юге похолодание не столь ощутимо: 2...7С, ночью со знаком «-», днём — со знаком «+».

ИСТОЧНИК KP.RU