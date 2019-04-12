В Печоре охотник застрелил лося

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-12T08:21:27+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции ОМВД Печоры совместно с природоохранным прокурором обнаружили останки лося. При осмотре фрагментов на теле животного обнаружены следы огнестрельных ранений.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, причастное к совершению преступления. Мужчину задержали и доставили в отдел, где ранее не судимый 55-летний житель Печоры дал признательные показания.

Выяснилось, что задержанный застрелил лося, не имея специального разрешения на добычу объекта животного мира, а также в запрещенные сроки для производства охоты и используя запрещенный способ – на снегоходе. В результате противоправных действий республиканскому министерству природы причинен ущерб в размере 240 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли 73 пакета с мясом, 5 единиц оружия и боеприпасы. Ведется дознание, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU