Под Усинском легковушка влетела под колеса бензовоза - погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-15T15:36:12+03:00

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Под Усинском сегодняшним утром, примерно в 9 часов 50 минут, при столкновении Audi А6 и бензовоза Scania погибли два человека - пассажиры легкового автомобиля. Оба водителя госпитализированы.

Авария произошла на участке трассы между головными сооружениями и первыми колвинским мостом, в районе изгиба дороги, так называемый "тещин язык", сообщает издание "Усинск. Онлайн". Предварительно известно, что Audi A6 вылетела на полосу встречного движения. На "встречке" иномарка влетела под колеса Scania. Бензовоз был пустой.

В результате аварии погибли два пассажира, сообщили в УГИБДД РФ по РК. Водители Audi A6 и Scania доставлены в больницу.

Фото: группа "Клуб усинских водителей" в соцсети "Вконтакте"

Фото: группа "Клуб усинских водителей" в соцсети "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU