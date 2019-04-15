Сыктывкарцам покажут важность раздельного сбора мусора

15 Апр 16:54 2019-04-15T16:54:05+03:00

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11 мая с 10 до 18 часов в Сыктывкаре пройдет акция «Зеленая суббота». Эко-активисты будут принимать пластиковый и бумажный мусор от населения, сообщает портал "Твоя параллель".

Цель акции заключается в том, чтобы показать важность раздельного сбора твердых бытовых отходов в республике. Кроме того, за каждый принесенный килограмм пластика и макулатуры участник «Зеленой субботы» получит 1 купон, который будет участвовать в розыгрыше эко-призов.

Бумажные и пластиковые отходы можно будет сдать у центрального входа в торгово-развлекательный центр «Парма». По информации организаторов, кроме розыгрыша за принесенное вторсырье, сыктывкарцы смогут поучаствовать в конкурсе фото, узнать полезную информацию о раздельном сборе отходов и получить консультацию специалистов

Также к собираемым отходам эко-активисты назвали требования. В частности, пластиковая тара должна быть чистой и пустой, бутылки сжаты, крышки можно принести отдельно. Также перед сдачей пластика следует отделить мягкий пластик от твердого — пакеты, бахилы и пленки складывать отдельно от тары.

- Мы рекомендуем внимательно смотреть маркировку. Пластик с маркировкой 3PVC; 6PS; 7Other; 9, ABS, а также c маркировкой через дробь / , например С/PET, мы не принимаем, — отметили организаторы «Зеленой субботы.

К твердому пластику относятся тара из-под бытовой химии и косметики, тазы, ведра, ящики, бутылки из-под напитков, а также пищевые контейнеры, расчески и вешалки.

К принимаемой на «Зеленой субботе» макулатуре относятся офисная бумага, втулки от пищевой пленки, фольги, скотча и т. д., газеты, книги, журналы, листовки, тетради, альбомы. Также в этот список включены коробки и инструкции от лекарств и бытовой химии, лотки из-под яиц, различные коробки из-под пищевых продуктов, обуви и техники.

Ламинированные, фольгированные упаковки, «бумажные» одноразовые стаканчики, обои, чеки, салфетки и бумажные полотенца, а также тетра-пак приниматься не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU