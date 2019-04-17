В Сыктывкаре Национальная библиотека приглашает на увлекательную ночевку

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-17T08:50:00+03:00

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Национальная библиотека Республики Коми приглашает 19 апреля на акцию "Библионочь", которая в будет посвящена театру. Увлекательная программа начнется в 19 часов.

Для гостей приготовили интересные мастер-классы, онлайн-игры для эрудитов, квесты и квизлы, творческие экзамены. Читателям предоставят возможность побыть актерами, декораторами и мастерами бутафорского цеха. В качестве руководителей площадок выступят специалисты профессиональных и любительских театров.

Завершится Библионочь в 22.00 огненным шоу от мастерской FireFly.

Афиша

ИСТОЧНИК KP.RU