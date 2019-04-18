В Усинске человека заживо погребли под экскаватором

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-18T14:52:42+03:00

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Трудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая, который привел к смерти работника экскаватора под Усинском. Виновные установлены, они понесут административное наказание, сообщается в пресс-релизе.

Трагедия произошла еще 14 февраля этого года на песчаном карьере: рабочий на экскаваторе грузил материалы, когда произошел обвал пород. Мужчину защемило между деталями машины. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Вывод комиссии по расследованию несчастного случая — работники не соблюдали последовательность технологического процесса, и это привело к аварии. Установлены люди, которые должны были следить за соблюдением норм на стройке. Руководители фирмы «Сфера» Ду понесут административную ответственность: им грозит предупреждение или штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

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Они установят, кто виноват в смерти (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU