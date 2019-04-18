На следующей неделе в Сыктывкаре начнут ремонтировать сразу четыре улицы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-18T16:13:28+03:00

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С понедельника в Сыктывкаре приступят к ремонту улиц Корткеросская, Южная, Катаева, Гаражная, сообщает администрация города.

Новое дорожное покрытие и бордюрные камни здесь появятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Работы продлятся до 10 мая.

Всего в текущем году в рамках БКАД в столице Коми в три этапа будет отремонтировано 24 дороги общей протяжённостью 27,5 километров. На эти цели в этом году будет направлено 446,11 млн рублей. С перечнем ремонтируемых по БКАД дорог вы можете ознакомиться здесь. Также доступна онлайн-карта ремонта.

В связи с ремонтом на данных участках движение транспорта будет ограничено по всей ширине проезжей части, кроме улицы Гаражной, которая будет закрыта на половину ширины проезда. Объезд улицы Корткеросской будет осуществляться по улице Школьной, движение на которой временно станет двусторонним (схема). По такой же схеме будет организован объезд улицы Южной – по Сысольскому шоссе и улице Пушкина (схема).

Также в связи с ремонтом изменится схемы движения по ряду автобусных маршрутов.

1) В связи с ремонтом ул.Корткеросской с 23 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршрутам №№ 1, 46 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Школьная – ул.Серова – ул.Школьная – далее по маршруту.

– в обратном направлении: ул.Школьная – далее по маршруту.

Движение транспорта по маршрутам №№ 7, 23, 25, 26, 103 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом обратном направлении: ул.Школьная – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Школьная – ул.Серова – ул.Школьная – далее по маршруту.

2) В связи с ремонтом ул.Гаражной с 22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту № 4 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское шоссе – Пушкинский проезд – ул.Пушкина – ул.Маркова – ул.Димитрова – далее по маршруту.

– в обратном направлении: ул.Димитрова – ул.Маркова – ул.Пушкина – Пушкинский проезд – Сысольское шоссе – далее по маршруту;

Движение транспорта по маршруту № 7 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское шоссе – Пушкинский проезд – ул.Пушкина – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина – Пушкинский проезд – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

Движение транспорта по маршруту № 44 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское шоссе – Пушкинский проезд – ул. Пушкина – ул. Маркова – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Маркова – ул. ушкина – Пушкинский проезд – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

3) В связи ремонтом ул.Катаева с 22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту № 19 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Элеваторная – ул.Морозова – далее по маршруту.

– в обратном направлении: ул.Морозова – ул.Оплеснина – ул.Старовского – далее по маршруту.

Движение транспорта по маршрутам №№ 23д, 29 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Морозова – ул.Оплеснина – ул.Старовского – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Старовского – ул.Оплеснина – ул.Морозова – далее по маршруту.

4) В связи с ремонтом ул.Южная с 22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту № 19 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Первомайская – ул.Пушкина – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина – ул.Первомайская – далее по маршруту;

Движение транспорта по маршрутам №№ 7, 28 будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Пушкина – ул.Южная – ул.Первомайская – ул.Д.Каликовой – ул.Интернациональная – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина – далее по маршруту.

Ознакомиться со временными схемами движения автобусов можно на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в разделе «Транспортное обслуживание».

С постановлениями об ограничении движения транспорта по указанным улицам также можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в разделе«Официальные документы».

ИСТОЧНИК KP.RU