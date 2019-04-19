Названы новые сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-19T07:39:07+03:00

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Многострадальную школу на 1200 мест в сыктывкарской Орбите планируют сдать до сентября 2019 года. Об этом рассказал министр строительства и дорожного хозяйство Андей Крикуненко, сообщает БНК.

В настоящий момент школа готова на 68%. На стройке к работам приступил уже третий подрядчик, на этот раз — из Кировской области. Ведутся переговоры, чтобы вести работу в три смены ускоренными темпами.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой здания и устранением недоделок предыдущих подрядчиков, покинувших стройку. С потеплением они начнут внешнюю отделку школы и благоустройство территории. Чиновники надеются, что школу успеют достроить к сентябрю этого года.

Отметим также, что уже провели корректировку проектно-сметной документации и получили положительные заключения экспертизы. 354 млн рублей — это лимит ассигнований, который предусмотрен на возведение школы-долгостроя. Отметим, что первоначально объект планировали сдать в декабре 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU