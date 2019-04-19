2019-04-19T14:00:53+03:00
Общество

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Сыктывкаре: когда начнутся

Репетиции к 9 Мая становятся единственной возможностью полюбоваться парадом
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В День Победы не все сыктывкарцы могут оказаться в первом ряду, чтобы увидеть стройные ряды солдат и блестящую военную технику. Репетиции к 9 Мая на Стефановской площади столицы становятся единственной возможностью полюбоваться парадом. Приоткрываем завесу тайны, когда они пройдут.

Первая репетиция парада Победы состоится уже сегодня, 19 апреля. Красивыми военными можно будет полюбоваться на Стефановской площади столицы с 19:30. Следующие репетиции пройдут 22 апреля и 3 мая в это же время.

Отметим, что администрация столицы уже опубликовала предварительные планы, как пройдет 9 Мая в Сыктывкаре.

Итак, что сыктывкарцев и гостей столицы ждет в День Победы:

- 9 Мая в Сыктывкаре начнется с церемоний возложения цветов и митингов у памятников и мемориальных комплексов «Вечная слава» и «Скорбящий воин».

- Затем пройдет шествие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранских движений, а также набирающая с каждым годом популярность акция «Бессмертный полк».

- На Стефановской площади пройдет митинг и парад войск. За памятником В.И.Ленину будет организована «полевая кухня» для ветеранов, а также концертная программа профессиональных творческих коллективов. Для желающих будет организован кинотеатр под открытым небом.

- Праздничные мероприятия состоятся и на отдельных площадках города. К примеру, на площадке «под часами» жителей и гостей города будет ждать музей с демонстрацией экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами.

- На площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора будет организован флеш-моб «Песни Победы», пройдут лития, концертная программа, пленер, арт-проект «Победа».

- У мемориального комплекса «Вечная слава» состоится ежегодный фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика», на республиканском стадионе – легкоатлетическая эстафета.

- Завершится 9 мая праздничным салютом на запасном поле республиканского стадиона. Праздничные мероприятия пройдут также в Эжвинском районе, поселках, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.

Подробная программа с описанием отдельных площадок и временем появится позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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