2019-04-23T12:10:26+03:00
Общество

Следователи проводят проверку по факту смерти сыктывкарского депутата

Труп Алексея Канева вытащили из воды
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: komionline.ruФото: komionline.ru
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Следователи проводят проверку по факту гибели депутата Совета Сыктывкара Алексея Канева. Правда, о конкретных сроках ее завершения ничего сказать нельзя, рассказали «Комсомольской правде в Коми» в СУ СКР по Коми.

- Проверка действительно проводится. Она началась еще в воскресенье, 21 апреля. У нас есть трое суток, десять суток, тридцать суток на расследование. Все будет зависеть от СМЭ (судебно-медицинская экспертиза). Сейчас пока ничего конкретного сказать нельзя, - рассказали «Комсомолке» в следственном отделе по Сыктывкару в Сыктывдинском районе.

Напомним, что тело Алексея Канева нашли спасатели в полынье в 30 метрах от берега в районе села Часово, которое расположено в Сыктывдинском районе Коми. Депутат Совета Сыктывкара погиб на 40-м году жизни. Прощание с народным избранником будут в 11:00 в ритуальном зале по адресу Гаражная, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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