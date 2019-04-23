Воркуту охватила снегомания: горожане лепят снежных баб различной высоты и формы
В Воркуту наконец-то пришло потепление. Весенний ветерок поднял настроение горожанам, на радостях воркутинцы, словно по команде, принялись лепить снеговиков и выкладывать фотографии снежных скульптур в социальные сети.
Многие воркутинцы создают из снега традиционных снежных баб, но нашлись и те, кто проявил фантазию и создал весьма оригинальные скульптуры. Кое-кто почему-то решил разместить снеговика на автопарковке.
"КП в Коми" собрала по соцсетям фотографии снеговиков, которые слепили воркутинцы.
Фото: Андрей Епищев, группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Фото: "Хэлоу! Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Фото: "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Фото:"Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU