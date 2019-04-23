Воркуту охватила снегомания: горожане лепят снежных баб различной высоты и формы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-23T12:40:30+03:00

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В Воркуту наконец-то пришло потепление. Весенний ветерок поднял настроение горожанам, на радостях воркутинцы, словно по команде, принялись лепить снеговиков и выкладывать фотографии снежных скульптур в социальные сети.

Многие воркутинцы создают из снега традиционных снежных баб, но нашлись и те, кто проявил фантазию и создал весьма оригинальные скульптуры. Кое-кто почему-то решил разместить снеговика на автопарковке.

"КП в Коми" собрала по соцсетям фотографии снеговиков, которые слепили воркутинцы.

Фото: Андрей Епищев, группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: "Хэлоу! Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото:"Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU