2019-04-23T12:40:30+03:00
Общество

Воркуту охватила снегомания: горожане лепят снежных баб различной высоты и формы

Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: группа "Подслушана Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Подслушана Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Воркуту наконец-то пришло потепление. Весенний ветерок поднял настроение горожанам, на радостях воркутинцы, словно по команде, принялись лепить снеговиков и выкладывать фотографии снежных скульптур в социальные сети.

Многие воркутинцы создают из снега традиционных снежных баб, но нашлись и те, кто проявил фантазию и создал весьма оригинальные скульптуры. Кое-кто почему-то решил разместить снеговика на автопарковке.

"КП в Коми" собрала по соцсетям фотографии снеговиков, которые слепили воркутинцы.

Фото: Андрей Епищев, группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото: Андрей Епищев, группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: "Хэлоу! Воркута" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото: "Хэлоу! Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото: "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото:"Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото:"Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара
Следователи проводят проверку по факту смерти сыктывкарского депутата
В Сыктывкаре начинается навигация
Сыктывкарский депутат погиб на рыбалке
Лыжница из Коми победила на всероссийских соревнованиях
В Усинске с крыши упала ледяная глыба
В Сыктывкаре мужчина ушел на работу и пропал
В столице Коми пройдет новая опера "Дон Паскуале"
В Микуне пьяный водитель сбил двух человек и уехал
В Сыктывкаре Volkswagen сбил человека
У воркутинки украли 400 тысяч рублей
В Сыктывкаре подожгли деревянный дом
В ДТП под Ухтой пострадал трехлетний ребенок
Сыктывкарец арендовал сгоревшую школу на 49 лет за рубль в год
В столовой педагогического колледжа в Сыктывкаре отравились два человека
Сыктывкарцы: «Мужчина провалился под лед на глазах гуляющих в Кировском парке»
Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Сыктывкаре: когда начнутся
В Сыктывкаре погаснет Вечный огонь
Парламент Коми требует снизить пенсионный возраст для ненцев
Названы новые сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите