Новорожденную девочку нашли под лестницей многоэтажки в Воркуте

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-24T10:56:52+03:00

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В Воркуте под лестничной клеткой в многоквартирном доме местный житель нашел новорожденную девочку, завернутую в черный полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает МВД по Коми.

Ранним утром сегодня, 24 апреля, воркутинец спускался по лестнице дома по улице Юбилейная в Воркуте. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из-под лестничной клетки. Источник шума — младенец, завернутый в тряпки и полиэтиленовый пакет. Мужчина сообщил о находке в дежурную часть воркутинской полиции. На место оперативно прибыли стражи правопорядка и медики.

Малышку оперативно госпитализировали в реанимационное отделение Воркутинской городской больницы скорой медицинской помощи. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность матери новорожденной девочки, которая оставила младенца в опасности, а также свидетелей вопиющего случая.

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За жизнь малышки уже несколько дней борются врачи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU