Столица Коми перейдет на цифровое телевидение - что делать горожанам?

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-24T17:18:01+03:00

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Столица Коми готовится перейти на цифровое телевидение 3 июня. В этой связи в Общественной приемной Главы РК состоялась тематическая прямая линия, в ходе которой горожанам подробно объяснили суть нововведений.

Приглашенные специалисты ответили на вопросы горожан, которые в основном интересовались возможностью льготного приобретения оборудования для приема цифрового сигнала и получением помощи в подключении к цифровому ТВ.

В этом жителям города помогают волонтеры. Представители волонтерского штаба Таисия Рочева и Андрей Ситар отметили, что в республике создан волонтерский штаб, который занимается консультацией граждан в вопросах подключения цифрового телевидения, а также помогает подключить и настроить приемное оборудование, выезжая по просьбам населения на дом.

Для консультирования жителей республики 15 марта 2019 года на базе Центра телефонного обслуживания «Многофункционального центра » заработала горячая линия, операторы которой принимают заявки на выезд и оказание помощи волонтерами по телефону: 8-800-200-82-12.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU