В Сосногорске гражданские супруги потеряли почти миллион рублей, пытаясь вернуть деньги с фондовой биржи

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-25T09:16:00+03:00

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В Сосногорске в отделение полиции обратился местный житель с сообщением, что неизвестные обманом похитили у него 900 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, ранее гражданская супруга потерпевшего играла на фондовой бирже. Сумма потраченных денежных средств превысила миллион рублей. Через некоторое время женщина решила вывести накопления, отправила фото документов и реквизитов банковской карты на страницу интернет-сайта «delloy.trade». Представитель компании перезвонил и сообщил, что согласно условиям договора деньги можно будет получить не ранее чем через две недели. Якобы сейчас эта операция невозможна, потому что средства на счету заморожены.

После безуспешных попыток получить вложения пара стала искать в интернете фирму, которая поможет им вывести денежные средства. В результате супруги обратились к услугам компании «Cach SNG». Переговоры велись в течение двух недель. Но и здесь наивные граждане потерпели неудачу. Сосногорцы перечислили представителям фирмы 900 000 рублей за услуги, но деньги вернуть так и не смогли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.

МВД по РК настоятельно рекомендует гражданам не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение! Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями!

ИСТОЧНИК KP.RU