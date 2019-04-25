В Усинске ищут организацию для отлова бездомных собак

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-25T13:16:25+03:00

Город на эти цели получил 868 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Стала известна дата, когда в Усинске начнется электронный аукцион, на который будет выставлен муниципальный заказ на отлов бездомных собак.

Отметим, что ситуация с бездомными животными в "нефтяной столице" уже давно является критической. Собаки держат в страхе всех горожан, они бродят по городу большими стаями и набрасываются на людей.

В 2018 году администрация города провела 7 аукционов для заключения договора на отлов бездомных животных, но каждый раз торги приходилось отменять в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций.

В этом году усинская мэрия из регионального бюджета получила субсидию на сумму 868 тысяч рублей. Исполнитель муниципального заказа вновь будет определен путем электронного аукциона. Торги начнутся 29 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто из мэров лично пойдет ловить собак?

В Коми уже не раз срывались сроки по ликвидации проблемы бродячих собак. 1 мая 2017 был предельный срок отведенный главой Республики Сергеем Гапликовым правительству и руководителям городов и районов, чтобы проработать дополнительные финансовые механизмы и забыть о собаках раз и навсегда. Тогда Гапликов пригрозил главам муниципалитетов персональной ответственностью. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU