2019-04-25T13:16:25+03:00
Общество

В Усинске ищут организацию для отлова бездомных собак

Город на эти цели получил 868 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Бездомные собаки должны содержаться в приюте.Фото: Бездомные собаки должны содержаться в приюте.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стала известна дата, когда в Усинске начнется электронный аукцион, на который будет выставлен муниципальный заказ на отлов бездомных собак.

Отметим, что ситуация с бездомными животными в "нефтяной столице" уже давно является критической. Собаки держат в страхе всех горожан, они бродят по городу большими стаями и набрасываются на людей.

В 2018 году администрация города провела 7 аукционов для заключения договора на отлов бездомных животных, но каждый раз торги приходилось отменять в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций.

В этом году усинская мэрия из регионального бюджета получила субсидию на сумму 868 тысяч рублей. Исполнитель муниципального заказа вновь будет определен путем электронного аукциона. Торги начнутся 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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