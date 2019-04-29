В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины
Вчера в сосногороском поселке Нижний Одес нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Он лежал на балконе одной из квартир дома по улице Нефтяников. Следственный комитет Коми сообщает, что по данному факту возбудили уголовное дело.
Во время расследования выяснилось, что в квартире, где нашли труп, шла попойка. Между 37-летним и 45-летним участниками компании вспыхнула ссора. Первый мужчина сильно избил второго и два раза ударил ножом в шею. Потерпевший умер на месте. Спустя несколько дней злоумышленник перетащил тело на балкон и сообщил обо всем полиции через третьих лиц.
Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU