В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины

29 Апр 14:04 2019-04-29T14:04:30+03:00

Подозреваемый в убийстве сообщил обо всем в полицию через других людей

Изменить размер текста: A A

Вчера в сосногороском поселке Нижний Одес нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Он лежал на балконе одной из квартир дома по улице Нефтяников. Следственный комитет Коми сообщает, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что в квартире, где нашли труп, шла попойка. Между 37-летним и 45-летним участниками компании вспыхнула ссора. Первый мужчина сильно избил второго и два раза ударил ножом в шею. Потерпевший умер на месте. Спустя несколько дней злоумышленник перетащил тело на балкон и сообщил обо всем полиции через третьих лиц.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пожаре в Воркуте погиб 80-летний мужчина

Кроме того, пострадала 84-летняя женщина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU