2019-04-29T15:21:45+03:00
Дом. Семья

В Сыктывкар прилетела стая лебедей

Птицы облюбовали окрестности поселка Трехозерка
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Валентина БенгертФото: Валентина Бенгерт
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На днях в поселок Трехозерка, который находится недалеко от Сыктывкара, прилетела стая лебедей. Как рассказала «КП-Коми» местная жительница Валентина Бенгерт, птицы уже четвертый день отдыхают в Коми.

- Их около 25-30. Многие в поселке говорят, что они прилетают к нам почти каждый год.

Я вижу в первый раз, раньше просто не гуляла в этих местах, а тут такой сюрприз. Жаль, что не фотоаппарата, на телефоне вышли плохие кадры, мелкие, стояла очень близко, около 70 метров. Даже удивилась, что подпустили так близко. Ушла тихо, ни один не улетел, - вспоминает встречу с лебедями жительница Трехозерки.

Фото: Валентина Бенгерт

Фото: Валентина Бенгерт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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