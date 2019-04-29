В Сыктывкар прилетела стая лебедей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-29T15:21:45+03:00

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На днях в поселок Трехозерка, который находится недалеко от Сыктывкара, прилетела стая лебедей. Как рассказала «КП-Коми» местная жительница Валентина Бенгерт, птицы уже четвертый день отдыхают в Коми.

- Их около 25-30. Многие в поселке говорят, что они прилетают к нам почти каждый год.

Я вижу в первый раз, раньше просто не гуляла в этих местах, а тут такой сюрприз. Жаль, что не фотоаппарата, на телефоне вышли плохие кадры, мелкие, стояла очень близко, около 70 метров. Даже удивилась, что подпустили так близко. Ушла тихо, ни один не улетел, - вспоминает встречу с лебедями жительница Трехозерки.

Фото: Валентина Бенгерт

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ИСТОЧНИК KP.RU