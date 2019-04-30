В Княжпогостком районе пенсионер убил престарелого брата

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-30T09:59:00+03:00

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В Княжпогостском районе вынесен приговор 60-летнему пенсионеру, который убил 78-летнего брата.

Преступление произошло летом прошлого года, 26 июня. Братья работали на даче. Между родственниками вспыхнул конфликт, в ходе которого младший брат из неприязни к старшему нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки, после чего стал сдавливать брату шею до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Вину в содеянном мужчина признал частично, пояснив, что не хотел убивать старшего брата.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU