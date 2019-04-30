В Сыктывкаре появится новый арт-объект

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-30T13:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Осужденные ИК-25 обучающиеся в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 23 ФСИН России в рамках производственной практики изготовили декоративный глобус из металла.

- Данный арт-объект в виде глобуса выбран не случайно, ведь он является символом мира и символом знаний. В городе подобных объектов немного, поэтому мы предложили передать его в дар администрации Сыктывкара для оформления городских улиц элементами ландшафтного дизайна. И потом мы хотим показать, что в образовательном учреждении наши обучающиеся по профессии «Сварщик» способны изготавливать модели такой сложности, - рассказал об идее директор училища Иван Варгатюк.

Это предложение заинтересовало руководство администрации города и уже 29 апреля с рабочим визитом в ИК-25 приехали заместитель руководителя администрации Сыктывкара по связям с общественностью, социальной работе, культуре, физической культуре и спорту Елена Семейкина и главный архитектор города Владимир Рунг. В сопровождении руководства колонии и директора образовательного учреждения № 23 ФСИН России Ивана Варгатюка гости побывали в цехе металлоизделий, где им показали металлический глобус, на подставке которого выбита надпись: «В дар г. Сыктывкару от ФКП образовательного учреждения № 23 2019». Глобус вызвал живой интерес у гостей, особенно тем, что его можно вращать. Однако, Владимир Рунг попросил доработать его, убрав острые углы и добавив долготу сверху и снизу, с целью исключения возможности забраться внутрь глобуса, так как его планируется установить в общедоступном месте. С учетом высказанных предложений и замечаний закончить изготовление объекта планируется к 1 сентября.

Далее в ходе визита гостям продемонстрировали возможности производственного сектора колонии. Не остались без внимания изделия, изготовленные в учреждении - урны, уличные скамейки и изделия из жидкого камня.

- Мы можем изготовить любые скамейки, урны или фигуры для города. Перед вами представлены лишь образцы, демонстрирующие вам наши возможности изготовления изделий различного уровня сложности. Нам лишь необходимо подробное техническое задание - обратился к гостям заместитель начальника колонии – начальник центра ИК-25 Риган Герейханов.

По пути в административное здание учреждения представителям администрации Сыктывкара показали еще один арт-объект, в виде футбольного мяча, выполненного из жести в 2018 году в рамках проходящего Чемпионата мира по футболу в России.

ИСТОЧНИК KP.RU