2019-05-06T19:27:13+03:00
Общество

Перенесен рейс в Сыктывкар из московского аэропорта Шереметьево

Самолет вылетит на три часа позже
Алиса КОЗЛОВА
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Вчера в аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа. Пока известно о 41 погибшем.Вчера в аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа. Пока известно о 41 погибшем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В московском аэропорту "Шереметьево" перенесены вылеты в столицу Коми. Данная информация представлена на онлайн-табло международной "воздушной гавани". Так, рейс компании "Аэрофлот" на 8:40 перенесен на 11:30. Перелет осуществляется самолетом марки Sukhoi Superjet 100 . В то же самое время, в расписании вылетов из Сыктывкара в Москву, осуществляемой компанией "Аэропорт", изменений нет. Ближайший рейс назначен на 11:50.

Напомним, вчера в международном аэропорту "Шереметьево" загорелся борт Sukhoi Superjet 100. Лайнер следовал рейсом из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку.

При приземлении у самолета загорелись двигатели. Всего на борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Следственный Комитет России сообщил о 41 погибшем. Информации о том, из каких регионов были погибший пассажиры на данный момент нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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