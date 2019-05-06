2019-05-06T15:01:36+03:00
Общество

Стало известно, когда в сыктывкарских домах отключат тепло

Это решение связано с установлением высоких среднесуточных температур
Ольга СОЛОВЕЙ
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Прощайте, теплые батарей!Прощайте, теплые батарей!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Завтра, 7 мая, в Сыктывкаре прекратится подача тепла в дома. Постановление об окончании отопительного периода в связи с установлением высоких среднесуточных температур в течение последних дней в столице Коми подписал сегодня глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов.

При этом ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям мэрией города рекомендовано в случае ухудшения погоды обеспечить теплоснабжение объектов социально-культурной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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