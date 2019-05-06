В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра

6 Май 18:17 2019-05-06T19:22:52+03:00

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В Воркуте местному театру драмы присвоено имя Бориса Мордвинова, бывшего главного режиссера Большого театра. Соответствующее постановление подписал сегодня Глава Коми.

Борис Аркадьевич Мордвинов – советский театральный режиссёр, заслуженный артист РСФСР, ученик Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. С 1927 года работал в Москве в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а в 1936 году получил приглашение на должность главного режиссера в Большой театр. Но через 4 года был осужден за шпионскую связь в женой военоначальника Григория Кулика.

Отбывая в начале 40-ых годов прошлого века наказание Воркутлаге, Борис Мордвинов предложил руководству лагеря создать за Полярным кругом первый профессиональный театр. Предложение было поддержано, и в октябре 1943 года театр открылся. Сначала он назывался «Музыкально-драматический театр комбината Воркутауголь МВД СССР», а первой постановкой была оперетта Имре Кальмана «Сильва». Борис Мордвинов проработал художественным руководителем и главным режиссером в Воркутинском театре с 1943 по 1946 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU