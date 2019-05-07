Парад, «Бессмертный полк» и салют: полное расписание Дня Победы-2019 в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-07T09:58:11+03:00

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Мэрия опубликовала план празднования 9 мая в Сыктывкаре. В принципе, все будет довольно традиционно.

Сыктывкарцы как обычно увидят парад. Может быть, обнимут и поблагодарят ветеранов за мирное небо над головой, пройдут в строю «Бессмертного полка» с портретами тех, кто не вернулся войны, а вечером полюбуются на салют.

Традиционно 9 мая в Сыктывкаре начнется с церемоний возложения цветов и митингов у памятников и мемориальных комплексов «Вечная слава» и «Скорбящий воин». Пройдет шествие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранских движений, а также набирающая с каждым годом популярность акция «Бессмертный полк». На Стефановской площади состоится митинг и торжественное прохождение (парад), за памятником В. И. Ленину будет организована «полевая кухня» для ветеранов, а также концертная программа профессиональных творческих коллективов. Для желающих будет организован кинотеатр под открытым небом.

Программа предоставлена мэрией

Программа предоставлена мэрией

Программа предоставлена мэрией

Программа предоставлена мэрией

Программа предоставлена мэрией

ИСТОЧНИК KP.RU