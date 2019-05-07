В Инте освобождены от наказания виновные в аварии на шахте, в которой пострадал электрослесарь

7 Май 09:59 2019-05-07T10:07:17+03:00

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В Инте вынесен приговор виновным в аварии, которая произошла в шахте два с половиной года назад. Тогда в результате серьезных технических неполадок был травмирован подземный электрослесарь. Следствие характеризует его травмы как тяжкий урон здоровью.

Несчастный случай произошел 17 октября 2016 года в районе 8 пикета рельсового бремсберга пласта 10 предприятия АО «Шахта «Интауголь». Анкерные крепления скребкового конвейера вышли из почвы, в результате чего сорвало раму конвейера. Тяжелая металлическая рама привода вылетела и ударила электрослесаря.

Под уголовное преследование попали начальник и механик участка по проведению горных выработок №6 АО "Шахта "Интауголь". Оба фигуранта признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, которые повлекли наступление тяжких последствий (ст.ч. 1 ст. 216 УК РФ). Но оба обвиняемых были освобождены от отбытия наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает прокуратура республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU