Жители села в Коми через прокуратуру добиваются установки бани

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-08T09:43:58+03:00

В Усть-Усе в 176 домах нет горячей воды и ванных

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Прокуратура Усинска провела проверку по коллективному обращению жителей села по вопросу нарушения их прав на надлежащее обеспечение услугами бытового обслуживания. В ходе проверки установлено, что в Усть-Усе фактически проживает 902 человека, из них 176 – в многоквартирных жилых домах без горячего водоснабжения и ванных комнат. Несмотря на это, общественная баня в селе отсутствует.

Федеральное законодательство об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации устанавливает, что охрана здоровья представляет собой систему различных мер, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых в том числе органами местного самоуправления в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья каждого человека.

При этом одним из способов данной профилактики является проведение санитарно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе посредством создания для населения условий для соблюдения правил личной гигиены.

Следует учесть, что законом услуги бань и душевых отнесены к бытовым услугам, а создание условий для обеспечения жителей поселения таковыми также относится к компетенции органов местного самоуправления.

По итогам проверки прокуратурой сделан вывод, что администрацией Усинска вопреки требованиям закона не принимается меры к организации бытового обслуживания жителей Усть-Усы путем организации предоставления услуг общественной бани.

Прокуратура Усинска направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности создать на территории села Усть-Уса условий для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани и душевых путем.

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ИСТОЧНИК KP.RU