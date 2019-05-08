2019-05-08T11:25:24+03:00
Общество

Сыктывкарский подросток потушил сигарету о 8-летнего ребенка

16-летний эжвинец систематически избивал маленького брата своей подруги
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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16-летний эжвинец предстанет перед судом за истязание 8-летнего брата своей знакомой, сообщает региональная прокуратура.

Осенью прошлого года подросток систематически избивал маленького брата своей подруги руками, ногами и даже деревянной палкой. Он наказывал ребенка за неподобающее, по его мнению, поведение.

Узнав, что мальчик стянул его сигареты, он заставил его закурить. После он взял зажженную сигарету и трижды гасил ее о руку ребенка.

На жестокого подростка завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание). Оно направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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