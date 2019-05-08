Ухтинская модель Оксана Самойлова рассказала о своей аптечке для отпуска

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-08T15:32:54+03:00

Вместо со своим мужем и детьми бизнесвумэн поехала на остров Маврикий

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Ухтинская модель Оксана Самойлова вместе со своим мужем Джиганом и тремя дочками отдыхает на африканском острое Маврикий. В преддверии летнего сезона блогер решила поделиться со своими подписчиками полезным и востребованным постом для мам. Оксана опубликовала содержание своей личной аптечки для отпусков.

- Эта аптечка формировалась годами вместе с нашим педиатром и моим опытом путешествий с детьми. В ней есть все и от всего. Сохраняйте в закладки, берите с собой и желательно не пользуйтесь, - поделала своим фоловерам Оксана.

Названия медикаментов модель также сопроводила кратким комментарием от чего именно помогают те или иные таблетки.

В список вошли: панцеф антибиотик – общий, иммодиум – понос, мотилиум – от рвоты, энтерофурил - кишечный антибиотик, тобрекс или витабакт - от коньюктивита, отипакс-уши, зеленка, йод , перекись, мирамистин, тридерм - от грибка, нурофен –температура, називин- капли в нос, гексорал - спрей для горла, пульмикорт, беродуал, ингалятор - при сильном кашле, супрастин –аллергия, бепантен, пантенол.

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ИСТОЧНИК KP.RU