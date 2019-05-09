Уроженец Коми стал участником парада на Красной площади
Сегодня уроженец Коми Владимир Трошев станет участником праздничного парада на Красной площади. О репетициях парада и о самом солдате порталу «Твоя параллель» рассказала его мама Оксана Трошева.
Владислав Трошев родом из Емвы Княжпогостского района. В прошлом году он окончил школу и сразу отправился на службу в армию — юноша хочет пойти по стопам отца и стать военным.
Отличника, спортсмена, золотого медалиста ГТО без проблем взяли служить в морскую пехоту в Калининграде. В марте в части прошел отбор: искали солдат для участия в параде в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Емвинец попал в число счастливчиков, прошедших отбор.
Как рассказал сам Владимир Трошев, репетиции парада длились два месяца, три раза в неделю по несколько часов подряд. Солдаты за это время даже успели загореть на весеннем солнце. Генеральная репетиция прошла вчера, а сегодня 19-летний Владислав пройдет по Красной площади, вместе с сослуживцами представляя морскую пехоту России.
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ИСТОЧНИК KP.RU