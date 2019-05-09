2019-05-09T13:37:50+03:00
Общество

На торгах, связанных с Роспотребнадзором Коми, выявили сговор

Один участник аукциона получил 50 тысяч рублей от другого
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Республиканское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело дело о сговоре между участниками электронного аукциона. Предметом торгов был договор на оказание автотранспортных услуг для Роспотребнадзора Коми.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, захотев победить на этих торгах, заплатил директору ООО «Интэкс» 50 тысяч рублей. Взамен директор «Интэкса» отказался от дальнейшего участия в аукционе и не делал ничего, что могло бы понизить цену контракта. В итоге, предприниматель стал победителем аукциона.

Теперь за нарушение антимонопольного законодательства бизнесменов привлекут к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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