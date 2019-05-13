2019-05-13T13:57:32+03:00
Общество

В Коми аномальная жара сменится дождями и грозами

Наиболее ощутимо похолодает во второй половине недели
Ольга СОЛОВЕЙ
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В ночные часы ожидается около 0С, дневная температура не превысит +10С.В ночные часы ожидается около 0С, дневная температура не превысит +10С.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прошедшие выходные в Коми отметились аномально теплой погодой в южной половине республики. Об этом сообщает Коми ЦГМС. В Сыктывкаре 9, 11 и 12 мая были обновлены суточные максимумы температур, которые последний раз в этот период наблюдались в 2010 году. 12 мая максимальная температура составила +31,2С, что близко к абсолютному максимуму мая +31,8С (был зафиксирован 31 мая 2015 году).

Ожидается, что в начале недели арктический антициклон заблокирует продвижение атлантических циклонов за Урал и на территории республики в зоне атмосферных фронтов пройдут дожди, местами с грозами. При этом температура воздуха понизится и будет преобладать +13...+18С, на крайнем юге ещё +17...+22С.

Наиболее ощутимо похолодает во второй половине недели после прохождения холодного атмосферного фронта и распространения на нашу территорию арктического воздуха. В ночные часы ожидается около 0С, дневная температура не превысит +10С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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