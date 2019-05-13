Скучающий эжвинец предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме
Скучающий эжвинец решил скрасить одинокий вечер весьма необычным способом. Он выдумал легенду, что его дом заминирован и позвонил в дежурную часть полиции, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
К жилому дому по улице Космонавтов съехались все специальные службы. В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась. Правонарушителя вычислили быстро. Оказалось, что мужчина неоднократно скрашивал свой досуг подобным образом. Он даже был уже за это осужден.
В полиции мужчина объяснил, что «минирование» - это попытка привлечь к себе внимание. Ко всему прочему, правонарушитель был пьян. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
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ИСТОЧНИК KP.RU